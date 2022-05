Une étude donne la durée idéale de sommeil pour protéger son cerveau après 40 ans

Une étude démontre qu’il est essentiel de dormir 7 heures par nuit, ni plus ni moins.

Une étude parue dans le magazine Nature explique que le surplus ou le manque de sommeil serait associé à une baisse des performances cognitives après l’âge de 40 ans.

Selon l’étude, le temps de sommeil idéal pour se préserver et rester en bonne santé toute sa vie est de 7 heures. En effet, les chercheurs révèlent que ces 7 heures de sommeil profitent à trois zones spécifiques du cerveau. Il s’agit du gyrus pré-central (rôle moteur), du cortex orbi-frontal (qui a un rôle important dans la prise de décision et les émotions) et l’hippocampe (qui a un rôle essentiel pour la mémoire à court terme).