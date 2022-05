L'Union assurée de finir à la deuxième place après sa victoire à Anderlecht

Le derby bruxellois s’est encore terminé par la victoire 0-2 de l’Union Saint-Gilloise sur Anderlecht, qui s’est retrouvé à dix suite à la carte rouge d’Amir Murillo (87e), dans le cadre de la 5e journée des Champions’ Playoffs. Grâce à Kaoru Mitoma (2e) et Deniz Undav (50e), les Unionistes (46 points) sont assurés de terminer deuxièmes et de participer aux préliminaires de la prochaine Ligue des Champions. Les Mauves, qui ont pris sept points sur quinze, sont définitivement troisièmes (39 points). Plus tôt dans la journée, le Club Bruges (49 points) a décroché son 18e titre en s’imposant à l’Antwerp.

A Anderlecht, Vincent Kompany a reconduit l’équipe, qui a débuté le duel en milieu de semaine contre l’Antwerp. A l’Union, Felice Mazzù, qui a dû se passer de Koki Machida, suspendu, a laissé Jonas Bager sur le banc et a titularisé Ismaël Kandouss et Siebe Van der Heyden. Alors qu’ils n’avaient plus marqué depuis la première journée, précisément contre Anderlecht, les Unionistes ont ouvert la marque par Mitoma sur une déviation de Lazare Amani (2e, 0-1).