Kunstenfestivaldesarts: la réinvention du mouvement

Rap et science-fiction chez Cherish Menzo, hip hop réinventé et magistralement chorégraphie chez Bruno Beltrao : la danse était au cœur de ce week-end.

Les deux créatures sont là, à quelques mètres des spectateurs qui s’installent dans la petite salle dorée du Beursschouwburg. L’une est allongée sur le sol, l’autre à genoux, à ses côtés. Toutes deux sont entièrement vêtues de noir, le visage absent, recouvert d’un troublant masque miroir. Avec Darkmatter, Cherish Menzo nous entraîne dans un univers étrange, entre hip hop et science-fiction, interrogation sur les stéréotypes liés au corps noir et déferlante rap, mythes afro-américains et mystère des trous noirs…

Bien malin qui aura tout compris de ce spectacle dont les multiples couches se superposent constamment. Après un démarrage plutôt lent, la performance prend de plus en plus d’ampleur pour finir par nous submerger complètement. Cherish Menzo et Camilo Mejia Cortés sont impressionnants de bout en bout, par leur présence, leur gestuelle, leur regard, leur manière d’occuper le plateau et leur maîtrise du flow lorsque la poésie rap surgit de temps à autre.