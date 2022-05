Abaisser la vitesse maximale sur autoroute? Oubliez ça...

Etre moins dépendants du pétrole, russe notamment. Baisser les émissions de gaz à effet de serre. Réduire la pollution et le bruit. Faire diminuer le nombre de morts sur les routes... Faut-il pour cela baisser la vitesse maximale sur autoroute ? Aucun parti francophone ne soutient franchement la mesure.

C’est, en apparence, une mesure simple, lisible, quasiment gratuite et aux nombreux effets, tant sur l’environnement que sur la sécurité routière. Mais qu’on ne s’y fie pas : tout ce qui touche la voiture sent le soufre. Et les multiples facettes de la question permettent des débats interminables. Abaisser la vitesse maximale sur autoroute restera donc un rêve – ou un cauchemar, c’est selon – lointain.