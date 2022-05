Bruges champion de Belgique: un troisième sacre de rang placé sous le signe de la gestion

Au terme d’une saison chaotique qui s’est achevée en boulet de canon, le Club de Bruges a réussi à émerger avec patience et au métier. En voici les moments-clés et les acteurs principaux.

La question, rhétorique, revient bon an mal an au gré des pérégrinations d’un championnat riche de 40 journées (34+6), une nouvelle fois agrémenté de rebondissements en tout genre, notamment liés à la division toujours controversée des points par deux à l’issue de la phase classique : existe-t-il des petits et des grands champions ? Et si tel est le cas, dans quelle catégorie peut-on verser ce Club version 2021-22, sacré dimanche roi de Belgique pour la 18e fois de son histoire, la cinquième sur les sept dernières saisons ? Ce débat finalement futile divise, car le sacre de Bruges, prévisible et même hautement probable avant que les 18 équipes ne lancent la saison à la fin du mois de juillet, a mis du temps à se dessiner. Pourtant, réussir la gageure d’enquiller trois titres de rang n’est-il pas l’apanage des plus grandes équipes, celles qui marquent leur époque ?