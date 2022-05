Carburant: tout bénéfice?

C’est sans doute un des arguments les plus imparables : il est juste physique, lié à l’énergie dépensée pour se déplacer et à vaincre une résistance de l’air de plus en plus forte à mesure que la vitesse augmente. L’institut Vias rappelle ainsi qu’il est possible d’économiser 10 à 20 % de carburant en roulant à 100 km/h plutôt qu’à 120 km/h, pour autant qu’on maintienne une vitesse constante et qu’on évite un maximum de freinages ou d’accélérations brusques (ce qui est un argument d’économie autant que de sécurité). En cas de baisse de la limite (de 120 à 100), ont montré les exemples étrangers cités par Vias, « on estime que la vitesse moyenne diminuera de 8 et 12 km/h environ ».