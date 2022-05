28% de morts en moins

Avec une moyenne de 58 tués par 1.000 km/d’autoroute, la Belgique est l’un des pires élèves au niveau européen, rappelle l’Institut Vias. Le risque de perdre la vie sur autoroute est deux fois plus élevé en Belgique que la moyenne européenne. Chez nos voisins, la France et le Luxembourg se situent juste en dessous de la moyenne européenne ; les Pays-Bas et l’Allemagne juste au-dessus.

Quel résultat d’un passage à 100 à l’heure ? Cela entraînerait une baisse de la vitesse moyenne de 8 à 12 km/h, selon les études. Vias anticipe une baisse des accidents mortels de 25 % et de 17 % pour les accidents graves. On compterait 28 % de tués en moins (il a parfois plus d’un décès par accident mortel…). Là aussi, la physique nous parle : l’énergie cinétique générée par le déplacement d’un objet est proportionnelle au carré de la vitesse. Le gain engendré par une baisse de la vitesse au moment d’un choc est largement plus que proportionnel à cette baisse…