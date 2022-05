Plutôt une gestion dynamique?

L’important pour avoir le trafic le plus fluide possible, c’est d’obtenir une vitesse homogène.

Réduire la vitesse permet en principe de rapprocher les vitesses des voitures et des camions, « ce qui rend le flux plus régulier et réduit donc le risque d’embouteillages », relève l’institut Vias. Les distances de sécurité étant plus courtes, la voirie peut accueillir plus de véhicules. La baisse du nombre d’accidents (-25 % en cas de passage de 120 à 110 km/h) favorise également la fluidité.