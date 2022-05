«À propos», le podcast du Soir du 16 mai: Bruges champion, budgets participatifs, vente aux enchères de baskets

Par Pierre Fagnart Publié le 16/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Les joueurs du FC Bruges sont champions de Belgique de football pour la troisième année consécutive. Un titre acquis après une difficile victoire à l’Antwerp et une lutte tout au long de la saison avec l’Union-Saint-Gilloise. Frédéric Larsimont est notre chef foot, on lui a demandé si d’après lui, ce titre était mérité ?

Associer les citoyens d’une commune à l’action publique. Les inviter à choisir des projets financés par les pouvoirs locaux. C’est le principe des budgets participatifs. Ils sont apparus chez nous il y a 20 ans. Depuis, ils ont fait des petits dans plusieurs communes. Eric Deffet, chargé de l’information politique wallonne a fait le bilan du modèle.

C’est une première en Europe : une vente aux enchères de baskets. Ça s’est passé hier/dimanche à Paris. La maison de vente Millon a mis en vente un peu plus de 200 baskets, dont une paire qui était estimée à plus de 25 000 euros. Ce type de grosse vente internationale se compte encore sur les doigts de la main. Julie Huon couvre la mode et les tendances culturelles. Elle analyse.

