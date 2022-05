Formule E: deux fois 3e à Berlin, Stoffel Vandoorne reste en tête du championnat

Stoffel Vandoorne s’est classé deux fois 3e à l’occasion des 7e et 8e manches du championnat du monde de Formule E disputées ce week-end sur l’ancien aéroport de Tempelhof, dans la banlieue de Berlin.

Samedi, le Courtraisien a été devancé par le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) et le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah). Et dimanche, c’est l’équipier de Vandoorne chez Mercedes, le Néerlandais et champion en titre Nick De Vries, qui s’est imposé devant Mortara et notre compatriote.