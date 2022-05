Alfred Schreuder a fait ses adieux au Club de Bruges: «Mon plus beau succès en tant que coach principal»

Le passage d’Alfred Schreuder au stade Jan Breydel aura été court mais percutant. Arrivé pendant la trêve hivernale pour succéder à Philippe Clement, parti à l’AS Monaco, le Néerlandais part rejoindre son club de rêve, l’Ajax après avoir fêté le 18e titre des Blauw en Zwart.

«Ces quelques mois ont été éprouvants et stressants», a déclaré Schreuder après la victoire 1-3 à l’Antwerp. «Dès le premier jour, nous avons ressenti la pression de la victoire. C’était nécessaire, car nous avions sept points de retard et même douze à un certain moment. Nous devions donc gagner et les garçons ont montré une incroyable mentalité de gagneurs.»