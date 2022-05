Allemagne: le chancelier affaibli par une défaite historique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Le revers politique pour Olaf Scholz est d’autant plus important qu’il avait fait du scrutin régional un mini-plébiscite sur sa politique fédérale.

Non seulement, les sociaux-démocrates du SPD n’ont pas réussi à reconquérir la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d’Allemagne. Mais ils encaissent surtout une nouvelle défaite historique dans l’ancien bastion de la gauche allemande.

Avec moins de 27 % des voix, le parti du chancelier recule de plus 4 points et abandonne de nouveau la région à l’Union chrétienne-démocrate (CDU) qui réalise un score de près de 36 % (+2 points) avec un candidat peu connu. Ce scrutin est un revers politique d’autant plus important pour Olaf Scholz qu’il s’était engagé dans la campagne du candidat régional, Thomas Kutschaty. Il avait fait de ce scrutin un mini-plébiscite sur sa politique fédérale.