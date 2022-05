Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, l’affirme: «Eden Hazard va rester ici»

Pour la première fois depuis le 19 février et ses 5 dernières minutes en Liga contre Alavès, Eden Hazard était annoncé de retour dans cette fameuse tournante alors qu’il avait disparu des sélections d’Ancelotti depuis le communiqué médical du 25 mars, annonçant l’opération pour lui retirer la plaque à la cheville droite. Le match de jeudi contre Levante était encore intervenu trop tôt après la reprise des entraînements collectifs mais son retour dans le groupe a été effectif samedi. Carlo Ancelotti a même anticipé sur la saison prochaine au sujet d’Eden Hazard. « Nous n’en avons pas parlé, mais son plan est très clair : il reste », a-t-il lancé. « Il le fait avec beaucoup de motivation parce qu’il n’a pas passé de bons moments ces dernières années et il veut montrer ses qualités. Il reste pour les prouver la saison prochaine. »

Dans l’optique de la finale du 28 mai prochain en Ligue des champions face à Liverpool, Carlo Ancelotti s’est mis en mode rotation. Pour le déplacement à Cadix, le coach des Merengue avait carrément laissé au repos Thibaut Courtois, Vinicius Junior et Karim Benzema, tandis que Luka Modric était suspendu.

Dimanche soir, Eden Hazard a pu retrouver la Liga en remplaçant Rodrygo à la 64e pour retrouver son flanc gauche favori… et il semble s’être fait plaisir durant ces longues minutes, plongeant dans l’espace, cherchant à faire mal à la défense de Cadix et d’être disponible pour ses équipiers. S’il a hérité d’une carte jaune de la part de M. Lahoz, il en a aussi provoqué une à Cadix. Juste à temps pour être du voyage à Paris et se retrouver sur la feuille de match ?