Bruges, le prix de la victoire et la victoire à tout prix

Ils sont six à avoir réalisé un triplé au cours des 119 éditions du championnat. Dans l’ordre d’apparition : le Racing de Bruxelles, l’Union, le Beerschot, Anderlecht, le Standard et le FC Bruges. Dont une mention à Anderlecht qui a réalisé la passe de cinq et à l’Union (quatre), qui se situe juste un échelon au-dessous au bilan comptable.

Depuis hier au Bosuil – un lieu hautement symbolique quand on connaît la haine corse que se vouent Paul Gheysens et Bart Verhaeghe –, le FC Bruges a renforcé son palmarès d’un 18e titre national. Dont le deuxième triplé.

Le premier est l’œuvre d’un seul homme, l’immense Ernst Happel, et a marqué l’Histoire du football belge avec un grand H puisque les titres de 1976, 77 et 78 ont accouché de deux finales européennes, perdues en 1976 (Coupe de l’UEFA) et 1978 (Coupe des clubs champions), toutes deux perdues contre le grand Liverpool des seventies.