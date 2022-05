Ce Sporting de Charleroi a le sens de l’ironie

Le matricule 22 tient sa première victoire en Europe Playoffs. Paradoxalement, les Zèbres ont livré leur plus mauvais match de cette phase finale, mais ils ont pu compter sur du gaspillage malinois et un grand Vakoun Bayo, auteur d’un nouveau doublé

Après un insuffisant bilan d’un point sur douze depuis l’entame des Playoffs, le Sporting de Charleroi était dans l’obligation de terminer sur une bonne note à domicile pour ne pas donner le sentiment – erroné – d’une saison loupée. Et les Zèbres y sont bel et bien parvenus face à des Malinois redoutables offensivement, mais toujours aussi friables en défense. Toutefois, il aura une nouvelle fois fallu compter sur un grand Vakoun Bayo pour sauver les Carolos, qui ont livré leur plus mauvais match en Europe Playoffs.