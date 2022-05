De Gendt reste le roi des échappées

Il cultive une science bien personnelle, faite de flair, d’expérience, de culot et de puissance. À Naples samedi, dans une étape transformée en classique et dynamitée par Mathieu van der Poel et Biniam Girmay, Thomas De Gendt a décroché une nouvelle victoire de prestige au terme d’une échappée maîtrisée, art dont il s’est fait la spécialité. « Le vieux a encore quelques tours dans son sac », s’est amusé le Belge de trente-cinq ans, qui compte désormais cinq étapes sur les Grands Tour, dont deux sur la course rose après son coup de force historique au Stelvio, il y a déjà dix ans. « Si vous m’aviez demandé il y a deux semaines si j’aurais pu gagner une nouvelle étape sur le Giro, j’aurais dit non. Ma condition n’était vraiment pas au top… J’ai été gagné par les doutes cette année. Les gens ont douté de ma capacité à encore gagner des courses mais aujourd’hui (ce samedi), j’ai réduit au silence le plus grand des septiques : moi-même. Je ne pensais pas que j’avais encore les jambes pour faire ça mais je me suis prouvé que j’avais tort. »