Golf: Sam Horsfield remporte le Soudal Open, Thomas Pieters termine 9e

La Soudal Open, inscrit pour la première fois au calendrier du Tour européen de golf (DP World Tour), s’est achevé dimanche à Rinkven (Anvers) sur la victoire de l’Anglais Sam Horsfield. Grâce à un quatrième et dernier tour en 68 coups, avec quatre birdies et un bogey, Horsfield (271 coups) s’est imposé avec deux coups d’avance sur l’Allemand Yannik Paul et le Néo-Zélandais Ryan Fox.

Pieters: « Une semaine fantastique pour le golf belge »

Seul Belge à avoir passé le cut vendredi, Thomas Pieters a terminé à la 9e place, à 6 coups du vainqueur. « Samedi, j’avais pris des risques pour tenter de réduire l’écart avec les leaders et j’ai fait deux mauvais drives aux dixième et quatorzième trous, mais je n’ai pas de regret », a commenté l’Anversois, actuel 36e mondial, qui est monté dans un avion privé, dimanche, pour rejoindre les Etats-Unis où il disputera l’US-PGA, deuxième Major de l’année, cette semaine. « Je peux être content de mes deux dernières journées, et puis surtout, je pense que nous venons de vivre à Rinkven une semaine fantastique pour le golf belge. »