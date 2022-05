Les troupes ukrainiennes ont atteint la frontière russe après une contre-offensive

Une intensification des attaques

L’Ukraine se prépare à une intensification des attaques russes dans le Donbass, dans l’est du pays, objectif prioritaire de Moscou.

Les Russes transfèrent des troupes de la région de Kharkiv (nord) à celle de Lougansk, dans le Donbass, dans le but de prendre Severodonetsk, a assuré de son côté dimanche soir le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovich. L’état-major ukrainien a confirmé lundi matin que l’armée russe concentrait ses forces à Izioum, entre Kharkiv et Severodonetsk.

« On se prépare à de grandes offensives à Severodonetsk, et autour de l’axe Lyssytchansk-Bakhmout », affirmait déjà samedi Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, qui forme avec celle de Donetsk le bassin minier du Donbass. Il décrivait aussi une situation humanitaire de plus en plus critique.

Qui est en train de gagner ?

« Les Russes disent qu’ils sont en train de gagner et les Ukrainiens aussi », dit Natalia Gueorguievna. « Quand on avait encore internet, on pouvait regarder les infos, mais maintenant… nous n’avons pas idée de qui sont derrière ces voix ni d’où elles viennent », déplore-t-elle.

Mais pour les services de renseignement militaire britannique, l’offensive russe dans l’est de l’Ukraine a « perdu de son élan ».

Les troupes de Moscou n’ont pas réussi à réaliser des gains territoriaux substantiels, mettant leur plan de bataille « considérablement en retard », selon ces sources.

« La Russie a maintenant probablement subi des pertes d’un tiers de la force de combat terrestre qu’elle a engagée en février », ont-elles ajouté. « Dans les conditions actuelles », elles jugent « peu probable » que la Russie n’« accélère considérablement son rythme de progression » au cours du prochain mois.