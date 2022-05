Coronavirus: ce qui change pour les voyages au sein de l’Union européenne

Depuis ce lundi, le masque n’est plus obligatoire dans les aéroports et avions au sein de l’Union européenne.

Le port du masque n’est plus obligatoire depuis ce lundi 16 mai dans les aéroports et les avions au sein de l’Union européenne. Un prochain Comité de concertation a lieu ce vendredi et discutera du port du masque. Le gouvernement pourrait décider de faire tomber le masque dans tous les transports en commun.

Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a souhaité dimanche le maintien du port obligatoire du masque buccal dans les hôpitaux et dans les pharmacies, ainsi que lors de visites chez un médecin. Mais il a expliqué qu’il n’existe que peu d’opposition à l’abolition de l’obligation du masque buccal dans les transports publics.