Économiser sur votre facture d’énergie ? Possible avec une pompe à chaleur air-air

De nos jours, il vaut vraiment la peine d’envisager de remplacer une installation de chauffage électrique ou un chauffe-eau électrique par une alternative durable et économe en énergie. Une pompe à chaleur, par exemple. En plus de chauffer et refroidir votre habitation, celle-ci produit aussi de l’eau chaude sanitaire.

Remplacer son chauffage électrique par une pompe à chaleur air-air

Une pompe à chaleur air-air est une solution flexible parfaite pour remplacer votre chauffage électrique. En hiver, ce type de pompe à chaleur diffuse de la chaleur dans votre habitation, et en été, elle maintient un climat intérieur frais. Vous voulez pouvoir régler la température par pièce ? Ce n’est pas un problème pour la pompe à chaleur air-air de Daikin. Vous choisissez la température souhaitée par pièce ou par unité intérieure. La pompe à chaleur est donc très efficace et facile à utiliser. Le fonctionnement de ce type de pompe à chaleur est relativement simple. L’installation se compose de deux éléments : une unité intérieure et une unité extérieure. Pour chauffer votre habitation, l’unité extérieure puise la chaleur dans l’air extérieur et la transmet à l’unité intérieure, qui la pulse à l’intérieur. Une solution respectueuse de l’environnement, car les pompes à chaleur air-air de Daikin sont alimentées à 80 % par de l’énergie provenant de l’air et à 20 % par de l’électricité. Bonne nouvelle pour l’environnement, mais aussi pour votre facture d’énergie. Et en raccordant votre pompe à chaleur à des panneaux solaires, vous consommerez encore moins d’énergie. Une pompe à chaleur air-air montre également toute son utilité lors des fortes chaleurs estivales. Lorsque le mercure se met à grimper, la pompe à chaleur fonctionne comme un système d’air conditionné et se charge de maintenir un climat frais dans votre habitation. Pour ce faire, elle inverse son fonctionnement : l’air chaud est puisé à l’intérieur pour être expulsé à l’extérieur. Résultat : lors des fortes chaleurs estivales, une agréable fraîcheur règne dans votre habitation.

Le boiler pompe à chaleur: une alternative au chauffe-eau électrique

Votre chauffe-eau électrique doit être remplacé ? Et vous voulez alimenter efficacement votre habitation en eau chaude sanitaire ? Optez alors pour un boiler de pompe à chaleur. Cette solution garantit d’excellentes performances, un confort optimal et de belles économies sur votre facture d’énergie. Car un boiler pompe à chaleur consomme trois fois moins d’électricité qu’un chauffe-eau électrique. C’est donc une des solutions les plus avantageuses pour produire de l’eau chaude.

En savoir plus sur ces solutions de chauffage et de refroidissement ? Faites-vous conseiller par les spécialistes Daikin ou rendez-vous dans le Daikin Experience Center de Wavre ou de Gand.