«On ne pourrait pas payer 600euros chacune pour une chambre…»

Fatiha et Margaux kotent depuis un an dans ce studio à Jette. Situé au rez-de-chaussée, il est composé d’une pièce de vie qui leur sert de salon, d’un bureau et d’une chambre en commun. La cuisine et la salle de bain se situent au sous-sol. Prix total : 700 euros, charges comprises.

Parmi les étudiants à la recherche du Graal immobilier, certains côtoient déjà les auditoires du supérieur et sont en quête de « mieux », après avoir relativisé la qualité du kot sur lequel ils ont jeté leur dévolu un an plus tôt. C’est le cas de Fatiha et Margaux, 19 ans et étudiantes en sociologie et anthropologie à l’Université de Saint-Louis. A leur arrivée à Bruxelles, ces deux amies se sont laissées tenter par un petit studio à Jette où elles partagent actuellement tout, de la cuisine à la chambre. Et ce pour un loyer de 700 euros par mois. Un montant qu’aucune des deux ne saurait endosser toute seule, mais qu’elles trouvent relativement accessible une fois divisé en deux.