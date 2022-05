L’Etat recherche les propriétaires de 593 millions d’euros, voici comment les récupérer

Plus de 300.000 personnes sont concernées, selon le SPF Finances.

Depuis une loi de 2008, les banques et assurances doivent reverser l’argent dormant à la Caisse des dépôts et consignations du SPF Finances, après avoir activement recherché les ayants droit. Après trente ans sans réclamation, l’argent ira dans les caisses de l’Etat.

Plus de 300.000 personnes concernées

La Caisse des dépôts et consignations du SPF Finances recherche donc activement les personnes qui pourraient bénéficier de cet argent dormant. Au total, 334.000 personnes sont concernées par ces 593 millions d’euros. Pour vérifier et ensuite récupérer l’éventuelle somme qui vous serait due, vous pouvez vous rendre sur l’e-depo du SPF Finances ou via MyMinfin.