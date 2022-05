Une finition parfaite de vos murs et plafonds ? Plan par étapes pour les bricoleurs

Réaliser des cloisons en toute rapidité et flexibilité, parachever proprement votre plafond, monter des murs intérieurs, etc. Les plaques de plâtre constituent un matériau pratique pour de nombreux travaux de bricolage à la maison. Pour un résultat parfait, il est important de bien les égaliser. Comment procéder ? Gyproc® vous guide avec ce plan par étapes.

Avant de poser un papier peint ou de peindre vos murs ou plafonds en plaques de plâtre, vous devez d’abord appliquer un enduit d’égalisation. Sans quoi vous verrez toutes les irrégularités dès que vos murs ou plafonds seront exposés à la lumière du jour ou à une lumière artificielle. Voici les étapes à suivre pour une finition parfaite.

1. Préparez votre mur/plafond

Pour éliminer les irrégularités, les trous de vis et les joints, Gyproc® a mis au point une solution prête à l’emploi pour les bricoleurs : le Gyproc® Roll & Finish. Cet enduit d’égalisation s’applique facilement à l’aide du Rouleau à enduire Gyproc® ou d’un rouleau classique, et ce sur toutes les surfaces, qu’il s’agisse de plaques Gyproc®, de plâtrage, de béton, d’un support peint (après ponçage), et même d’un papier peint en fibre de verre.

2. Éliminez toutes les irrégularités

Dès que vous avez appliqué le Roll & Finish, utilisez le Couteau à enduire Gyproc® pour étaler le matériau en larges bandes. Avec ses 50 centimètres de long, le Couteau à enduire permet d’éliminer les petits trous et les irrégularités sur une grande surface d’un seul mouvement. Vous obtenez ainsi un support parfaitement lisse. Laissez maintenant sécher votre mur ou votre plafond pendant minimum 24 heures.

3. Parachevez votre mur/plafond

L’enduit est complètement sec ? Poncez alors correctement votre mur ou votre plafond avec la Ponceuse à main Gyproc® et de la Gaze à poncer Gyproc®. N’oubliez pas de bien dépoussiérer la surface après ponçage. Vous voulez à présent peindre votre mur ou votre plafond ? Appliquez d’abord une fine couche de Primaire de Peinture Gyproc®. Laissez bien sécher avant de peindre. Vous allez plutôt poser un papier peint ? Dans ce cas, n’oubliez pas d’appliquer d’abord une couche de Primaire Papier-Peint Gyproc®. Finition irréprochable garantie. PRÊT ? Vous êtes prêt à vous lancer dans la finition de vos murs ou de vos plafonds ? Calculez facilement les quantités exactes de matériaux dont vous avez besoin avec le Configurateur Gyproc®. Et rendez-vous avec cette liste des courses pratique dans le point de vente Gyproc® le plus proche de chez vous.

Jouez la carte de la sécurité avec Gyproc® Habito®

Une plaque de plâtre est mise à rude épreuve. Elle doit par exemple endurer les jeux des enfants et les coups de l’aspirateur. Il serait dommage que vos plaques de plâtre parfaitement finies se retrouvent dans un piteux état après quelque temps. Mieux vaut donc jouer la carte de la sécurité en optant pour Gyproc® Habito®. Cette plaque de plâtre de Gyproc® est cinq fois plus solide qu’une plaque classique. Idéale pour les pièces que vous utilisez de manière intensive. De plus, la plaque Gyproc® Habito® a un look très sobre.