Le studio de Laura s’étend sur 40 m2 et intègre un espace de vie avec cuisine ainsi qu’une salle de bain privative. Ce studio se situe dans une résidence dotée d’une salle d’étude, un lavoir, une cour intérieure et un local à vélos. Prix total : 490 €, charges comprises.

Je ne sais pas comment j’aurais fait sans l’Aise pour trouver un logement », annonce Laura, quelques minutes seulement après nous avoir accueillis dans son kot de la rue de la Démocratie à Anderlecht. Il y a deux ans, Laura cherchait un logement étudiant pour entamer ses études de droit. Après quatre mois de recherches infructueuses, et devant assumer le loyer sans aucune aide familiale, Laura commençait à sérieusement perdre espoir. « Je voyais les loyers et je me demandais comment j’allais faire », se souvient-elle. « Jusqu’à ce que j’entre en contact avec l’Aise. Quand j’ai vu le logement qu’ils me proposaient, je n’ai pas hésité une minute. »