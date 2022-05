Faute spectaculaire d’Eden Hazard: il casse deux os du pied de son adversaire qui dévoile l’ampleur des dégâts sur Twitter (photos)

Si Eden Hazard a logiquement été averti pour cette faute, on retiendra surtout sa conséquence. Et pas uniquement la sortie du joueur sur blessure… « Cela semble être une blessure grave », pouvait-on entendre dans le vestiaire de Cadix après le coup de sifflet final.

Et le verdict est tombé quelques heures plus tard : en plus d’un pied en sang, deux os sont cassés. Sur Twitter, Akapo a ensuite publié une photo de la radio de son pied mais aussi un cliché où on constate l’ampleur des dégâts. Le tout, en remettant en question la carte jaune du Belge…