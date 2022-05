«Brux-ils Brux-elles»: Une grosse minorité silencieuse à la Région

Un tiers des Bruxellois(es) de plus de 18 ans n’ont pas le droit de vote aux scrutins régional et fédéral. La faute à leur nationalité, tout sauf belge. Une minorité de plus en plus costaude – 29,7 % de l’électorat potentiel en 2012, 32,7 % en 2018, avec des taux record de 40 % à Etterbeek, Saint-Gilles et Ixelles – de moins en moins résignée, aussi. Voici trois ans, elle avait mené une campagne de sensibilisation à sa cause, pétition et interventions dans les médias (sociaux) à l’appui. La demande du mouvement 1bru1vote