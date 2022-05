Météo: des orages attendus dans les prochains jours

Après un temps doux et des températures estivales, le risque d’averses et d’orages va augmenter.

Ce lundi matin, des périodes ensoleillées ont alterné avec des champs nuageux sous un temps sec sur la plupart des régions. Ensuite, la nébulosité va augmenter, tout comme le risque d’une averse (orageuse), essentiellement sur la partie orientale du pays selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront autour de 19 degrés en Hautes-Fagnes et à la mer et seront proches de 25 degrés dans le centre.

Mardi

La nébulosité restera variable avec un risque d’une averse locale. Le soir, les éclaircies s’élargiront. Les maxima seront compris entre 21 et 22 degrés à la mer ou en Hautes-Fagnes et entre 26 à 28 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera d’abord faible de secteur est à sud-est, ensuite de direction variable. Au littoral, une brise de mer modérée de secteur nord-est se mettra en place l’après-midi.