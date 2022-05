Cuisiner rapidement et sainement à la vapeur

Avec un four à vapeur combiné, vous préservez 50 % de vitamines et minéraux en plus dans votre plat. Et vous ne devez pas utiliser de matière grasse, ce qui limite le nombre de calories. De plus, la cuisson à la vapeur préserve mieux le goût, la couleur et la texture des aliments : les saveurs sont plus intenses et les couleurs plus vives. Cette façon de cuisiner est aussi très facile. Finis les aliments trop cuits ou qui attachent au fond de la poêle. Avec un four à vapeur combiné, vous changez vos habitudes de cuisson.

Dosage parfait de la vapeur

Avec un four à vapeur combiné, la vapeur est générée à l’extérieur de l’enceinte de cuisson et soufflée à l’intérieur. Grâce à la technologie DualSteam de Miele, vous bénéficiez toujours d’une cuisson irréprochable. La température et la quantité de vapeur sont parfaitement dosées et la vapeur est injectée uniformément, pour une cuisson homogène de vos plats. La combinaison de la chaleur humide et sèche garantit une cuisson impeccable. Votre viande sera cuite à la perfection tout en restant tendre et juteuse.

Plus de temps libre

Légumes, pâtes, risotto, viande… Avec un four à vapeur combiné, vous pouvez préparer un menu complet en un seul processus de cuisson. Les fours à vapeur combinés de Miele calculent automatiquement la température, le temps de cuisson et la séquence. Certains plats comme le risotto sont même plus faciles à cuire à la vapeur que de la manière classique, sans vous demander le moindre effort supplémentaire. Le gain de temps ne réside pas seulement dans le raccourcissement du temps de cuisson, c’est aussi ne pas devoir regarder l’heure en permanence. Les problèmes de surcuisson sont donc de l’histoire ancienne. Vous en avez marre de devoir toujours vous excuser auprès de vos invités pour aller surveiller la cuisson de votre plat dans le four ? Grâce à la fonction WiFiConn@ct, votre four est connecté à votre réseau Wi-Fi, ce qui vous permet de modifier les réglages à distance et de surveiller la cuisson tout en restant près de vos invités.

Facilité

Un four à vapeur combiné de Miele facilite la cuisson à chaque moment de la journée. Grâce à la fonction Mix & Match, vous pouvez cuire jusqu’à trois aliments en même temps. Que diriez-vous de préparer du cabillaud avec du riz dans une sauce tomates italienne ? Et ce en moins de 30 minutes ! Vous cuisez un repas complet d’un seul coup.

Découvrez-le par vous-même

Prenez rendez-vous via https://inspiredby.miele.be/fr/prenez-votre-rendez-vous-miele-experience... et passez dans un des Miele Experience Centers à Bruxelles, Mollem ou Anvers pour des conseils personnalisés.