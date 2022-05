Le chef de groupe des Engagés qualifie de «paresseux» le gouvernement Di Rupo

François Desquennes, chef de groupe des Engagés, a comparé le gouvernement d’Elio Di Rupo à un « paresseux » sur les ondes de la RTBF : « Le paresseux est un animal sympathique qui va dans la bonne direction mais avec une lenteur affligeante qui est critiquable. »

Il n’a pas manqué de qualifier la lenteur du gouvernement wallon pour sortir son plan de relance. « Alors que le cri avait été lancé en juillet 2020, le gouvernement wallon a mis près de deux ans pour y répondre. C’est incompréhensible et tout est à l’avenant. Je prends l’exemple du climat où on s’est engagés collectivement à une baisse de 55 % à l’horizon 2030, mais la Wallonie n’a toujours pas de feuille de route (…) la forêt brûle et on regarde les choses passer. Voilà l’impression que le PS, le MR et Ecolo donnent », a-t-il martelé.