Deux Radiohead pour le prix d’un «Smile»

Thom Yorke et Jonny Greenwood, les deux têtes pensantes de Radiohead, ont donc décidé de former avec le batteur des Sons of Kemet, Tom Skinner, le nouveau groupe The Smile. Juste pour le plaisir de faire de la musique sans avoir la pression du nom Radiohead. Si le premier single You Will Never Work In Television Again renouait avec le rock guitares, il n’en va pas de même pour d’autres titres comme The Same et sa boucle électro planante, tandis que Pana-vision renoue avec la beauté d’une voix aérienne sur une simple ligne de piano. The Smoke est même jazzy. Les fans de Radiohead, attachés aux expérimentations en tout genre, aux circonvolutions mélodiques, aux lignes de basse fondatrices, aux breaks intempestifs et aux ambiances inquiètes, ne seront pas dépaysés.

