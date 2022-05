Métagore Majeure à Tour et Taxis: deux «chiennes» au clash avec Booba

Dulcinée veut aller au ciné. J’vais lui péter le dos, elle ira juste chez le kiné. » On a beau kiffer Booba, apprécier son écriture sulfureuse, admirer son audace, c’est le genre de punchline difficile à encaisser quand on est une femme. Fans du rappeur provocateur, Pauline Desmarets et Olivia Smets explorent ce tiraillement dans Métagore Majeure