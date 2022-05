Classement ATP et WTA: Goffin reste dans le top 50, Mertens conserve la 33e place

La semaine passée, Goffin a été éliminé au deuxième tour au Masters 1000 de Rome. Le Liégeois avait réintégré le top 50 lors de la publication du précédent classement. Vainqueur dans la capitale italienne de son premier tournoi de la saison, le Serbe Novak Djokovic reste au sommet de la hiérarchie mondiale, devant le Russe Daniil Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev. Finaliste à Rome, le Grec Stefanos Tsitsipas prend la quatrième place, dépassant l’Espagnol Rafael Nadal, désormais cinquième. Le prodige espagnol Carlos Alcaraz est sixième.

Parmi les autres Belges, Zizou Bergs gagne une place et est 198e, Kimmer Coppejans, 278e, en perd onze et Ruben Bemelmans, 304e, recule de huit positions.

Bergs disputera cette semaine les qualifications de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de la saison.

Mertens conserve la 33e place

Elise Mertens reste 33e au classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA. La N.1 belge avait pris une pause d’un mois en raison d’une blessure à la jambe droite et effectuera son retour lors du tournoi de Strasbourg.

La Polonaise Iga Swiatek a prolongé son titre au WTA 1.000 de Rome, s’adjugeant un cinquième tournoi de rang cette saison. La joueuse de 20 ans conforte sa première place au classement mondial, avec désormais 2.150 points d’avance sur la Tchèque Barbora Krejcikova. L’Espagnole Paula Badosa reste troisième.

La Tunisienne Ons Jabeur, finaliste à Rome, et la Bélarusse Aryna Sabalenka dépassent la Tchèque Karolina Pliskova et sont respectivement sixième et septième.