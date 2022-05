La Ferme collective des Arondes appelle à soutenir son projet d’agriculture coopérative diversifiée

Avoir un accès à la terre agricole est pour beaucoup de jeunes très (trop) compliqué, tant les prix du foncier ont grimpé. Pour six producteurs et productrices non issus du secteur, mais déjà expérimentés via un autre projet, le rachat de la ferme des Arondes située à Arbre (Profondeville), avec ses 34 ha de terres, s’annonçait impossible. Une ferme sans repreneurs et que les 6 enfants propriétaires en indivision souhaitent vendre.