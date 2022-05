Guerre en Ukraine: McDonald’s se retire entièrement de Russie

Le géant américain de la restauration rapide McDonald’s, qui avait fermé ses enseignes en Russie début mars, a annoncé lundi se retirer du pays et vendre toutes ses activités en réaction à l’invasion russe de l’Ukraine.

Nous sommes engagés envers notre communauté mondiale et devons rester inflexibles quant à nos valeurs», a déclaré le PDG du groupeMc Donald’s Chris Kempczinski, cité dans un communiqué de l’entreprise. «Le respect de nos valeurs signifie que nous ne pouvons plus conserver les Arches (le logo de McDonald’s, ndlr)» en Russie, a-t-il ajouté. Le géant américain des fast-food a annoncé se retirer entièrement du pays et compte vendre toutes ses activités.

Présent en Russie depuis plus de 30 ans, McDonald’s y compte 850 restaurants et 62.000 salariés.