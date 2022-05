Présidence des Engagés: un candidat affronte Prévot pour «rajouter l’ADN chrétien»

Il y aura donc au moins un autre candidat à la présidence des Engagés face à Maxime Prévot, le 22 juin prochain. Si celui-ci n’a pas formellement redit qu’il serait candidat à cette élection en bureau politique, lundi matin, le président sortant du CDH a affirmé, depuis de longs mois, qu’il remettrait son mandat en jeu après l’adoption du nouveau manifeste et des statuts centristes… pour autant que son projet ne soit pas fondamentalement modifié. Samedi, en congrès à Liège, Les Engagés ont adopté le manifeste à 100 % des voix et les statuts à 98,7 %. Le député-bourgmestre de Namur remplira donc bien le formulaire de candidature présidentielle (les intéressés ont jusqu’au 27 mai pour se faire).

Mais face à lui, un autre centriste s’est d’ores et déjà profilé : Marc-Antoine Mathijsen a fait savoir à la presse qu’il ambitionnait de présider Les Engagés. Pour « réconcilier les chrétiens-démocrates avec les humanistes », lui qui juge son parti « profondément divisé » et que le nouveau projet n’est « pas abouti ». Il assure bénéficier de soutiens non négligeables (il avait d’ailleurs écrit les noms de Joëlle Milquet, Benoît Lutgen et Catherine Fonck sur son invitation, sans forcément leur demander leur avis puisque cette dernière a rapidement fait savoir qu’elle « n’était pas associée à la candidature de M. Mathijsen » ni au courant de sa conférence de presse). L’homme, qui « espère vraiment » l’emporter, était d’ailleurs tout seul pour annoncer sa candidature, ne voulant piper mot à ce stade de ses potentiels soutiens.