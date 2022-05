L’Ares lance un appel à candidature pour la 4e édition du prix Maystadt qui récompense des travaux étudiants

Ce prix, dont le journal Le Soir est partenaire, récompense les étudiantes et étudiants ayant produit une étude ou une recherche innovante sur l’enseignement supérieur. En hommage à l’ancien ministre belge qui fut aussi le tout premier président de l’Ares, il vise à encourager les travaux de recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec un focus particulier sur les trois missions de l’enseignement supérieur, à savoir : l’enseignement, la recherche et le service à la société. « Nul doute que cette quatrième édition sera tout aussi enthousiasmante que celles qui l’ont précédée avec, à chaque fois, le couronnement de travaux académiques dont l’apport scientifique et sociétal s’est révélé être indéniablement précieux pour l’avenir de notre enseignement », se réjouit Laurent Despy, l’administrateur de l’Ares.

Nouveau président

Le président du jury sera Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur au Conseil d’État et professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. Il succède à Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, « qui aura marqué de son empreinte, avec professionnalisme et brio, trois années de présidence ».

Au total, trois prix seront décernés. D’un montant de 2.000 euros, les prix « Bac » et « Master » récompensent le travail de fin d’études d’un étudiant de premier et de second cycle issu de l’un des quatre types d’enseignement supérieur (hautes écoles, universités, écoles supérieures des arts et promotion sociale). Quant au prix « Doc » (4.000 euros), il plébiscite une thèse de doctorat défendue en vue de l’obtention du grade de docteur.