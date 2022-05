Guerre en Ukraine: la Suède va officiellement demander son adhésion à l’Otan

La Suède emboîte le pas à la Finlande qui a officialisé sa demande ce dimanche. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné un bond spectaculaire dans l’opinion publique en faveur de l’Otan en Suède et en Finlande.

L’ambassadeur suédois auprès de l’Otan va transmettre « sous peu » la candidature de Stockholm, selon Mme Andersson.

La Suède et la Finlande ont déjà annoncé leur volonté de déposer leur candidature simultanément. « Nous nous attendons à ce que (l’adhésion) ne prenne pas plus d’un an », avec la ratification nécessaire par les 30 membres de l’Alliance atlantique, a déclaré la cheffe du gouvernement social-démocrate.