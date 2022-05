«Top Gun: Maverick», des avions et de l’émotion

Déjà évoquée en 2010 et annoncée dans un premier temps pour juillet 2019, la suite du film de Tony Scott, avec Tom Cruise dans le rôle de l’indomptable pilote de l’aéronavale américaine, arrive sur nos écrans le 25 mai. Et sera projetée ce mercredi au festival de Cannes.

Un petit carton rappelle ce qu’est exactement Top Gun, cette école pour pilotes d’élite fondée en 1969 par la US Navy. Dans son film sorti en 1986, Tony Scott procédait de la même manière. Cette fois pourtant, il n’y est plus fait mention d’un seul sexe mais bien « les hommes et les femmes ». Les premières images rappellent aussi le Top Gun d’origine : on se retrouve sur le pont d’envol d’un porte-avions où s’enchaînent les décollages, sur fond de Danger zone par Kenny Loggins.