L’art aborigène au présent à la galerie Lin Deletaille

Ce sont des pièces étonnantes que l’on découvre ces jours-ci chez Lin Deletaille : spécialisée dans le domaine des arts premiers depuis sa création en 1964, la galerie s’est progressivement ouverte à l’art contemporain, avec une sélection d’artistes belges et non européens émergents, régulièrement exposés depuis 2009. L’exposition de ce printemps bénéficie du commissariat de Georges Petitjean, grand spécialiste de l’art aborigène australien, qui met à l’honneur le travail des « Tjanpi Desert Weavers » et du photographe Michael Cook. Des œuvres à la fois très différentes et complémentaires, qui explorent la culture et l’histoire de l’Australie aborigène, ainsi que la richesse et la force de son inventivité, à travers des artistes contemporains réunis par une même tension entre nature éteinte et nature vivante, entre inquiétude et espoir – mais aussi une croyance en la résilience de cette nature.