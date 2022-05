Russie: les raisons du départ de McDonald’s et de Renault

En Russie, c’est la fin de l’arche jaune sur fond rouge et du losange gris sur fond jaune. Hasard de calendrier, McDonald’s et Renault ont tous deux annoncé lundi 16 mai leur départ du plus grand pays du monde, victimes collatérales de l’« opération militaire spéciale » du Kremlin en Ukraine. Près de trois mois après le début de cette offensive qui a tendu un peu plus encore les relations entre Moscou et Washington, le géant américain de la restauration rapide a confirmé son retrait total. Dès début mars, McDonald’s avait déjà fermé temporairement ses enseignes mais, continuant de payer les 62.000 employés de ses quelque 850 restaurants, maintenait l’illusion d’une possible réouverture. « Nous sommes engagés envers notre communauté mondiale et devons rester inflexibles quant à nos valeurs », a finalement tranché le PDG du groupe Chris Kempczinski. « Le respect de nos valeurs signifie que nous ne pouvons plus conserver les Arches en Russie. »