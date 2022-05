Pierre Boulez chef d’orchestre: la précision sublimée

Comme d’autres compositeurs tel Salonen, c’est pour jouer sa musique et défendre celle qu’il aimait que Pierre Boulez a commencé à diriger et on garde des témoignages de ces moments héroïques, notamment au Domaine Musical. Une deuxième période a très vite commencé lorsqu’il officia à la tête de phalanges de première classe, le Symphonique de la BBC et le Philharmonique de New York avec lesquels il peut développer cette direction au scalpel qui resta longtemps son image de marque. On la retrouve pour l’essentiel dans ses enregistrements Sony (CBS à l’époque). Elle fascine par son brio et sa mise en place : elle émeut rarement.

Une troisième vague d’une beauté inouïe