Les sous-variants BA.4 et BA.5 d’omicron classés comme inquiétants

Le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) veut surveiller de près les sous-lignages d’omicron BA.4 et BA.5, apparus en Afrique du Sud mais déjà en forte progression au Portugal.

Détecté en novembre en Afrique du Sud et classé immédiatement comme inquiétant par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le variant omicron dans sa première version BA.1 a été à l’origine d’une nouvelle vague de contaminations du covid en décembre en Europe en raison de sa contagiosité accrue. Heureusement très vite associé à une moindre virulence, ce variant a néanmoins fait exploser les records de contaminations enregistrés depuis le début de l’épidémie.

Une étude réalisée par Santé Publique France a estimé omicron trois fois plus transmissible que delta, lui-même deux à trois fois plus contagieux que le variant initial dit de Wuhan. Une contagiosité qui explique sans doute aussi le nombre de sous-variants d’omicron d’ores et déjà repéré à ce jour : BA.2, BA.3, BA.4 et BA.5.