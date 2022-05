Guerre en Ukraine: Irina, une grossesse en exil

Enceinte d’environ dix semaines au début du conflit, Irina s’est résolue à quitter l’Ukraine avec sa fille de 6 ans. Sur le chemin de l’exil, elle a appris la résilience et la patience. Ce n’est qu’au bout de cinq mois de grossesse qu’elle a enfin pu être rassurée : son bébé va bien.

Tout respire la vie chez Irina. Son ventre arrondi par cinq mois et demi de grossesse. Et la petite maison attenante à celle de Stefaan et Bernadette, le couple qui l’héberge, joyeusement animée par sa fille de 6 ans. Comme beaucoup d’enfants de son âge, Solomiia sourit en laissant entrevoir le trou laissé par l’incisive perdue il y a peu, qu’elle s’empresse bien sûr d’exhiber.