Publicités pour les jeux de hasard: les médias audiovisuels décident d’un cadre autorégulateur

Le ministre de la Justice et vice-Premier ministre Open Vld, Vincent Van Quickenborne, avait déposé un projet d’arrêté royal visant à interdire la publicité pour les paris et jeux de hasard. une proposition qui avait provoqué la polémique au sein de la Vivaldi.

L’Association belge des médias audiovisuels (Via) a finalisé un cadre autorégulateur visant à limiter la publicité sur les jeux de hasard à la télévision, a-t-elle annoncé lundi. L’organisation n’est cependant pas favorable à une interdiction complète, « qui risquerait de déplacer le problème vers le circuit illégal et les opérateurs étrangers ».

Le cadre comporte cinq mesures destinées à réguler la publicité sur les jeux de hasard. Des restrictions sont ainsi prévues quant au contenu (le spot ne doit pas inciter directement au jeu), à l’horaire de diffusion (un spot de 30 secondes maximum par heure entre 20h00 et 1h00, deux avant et après une retransmission en direct) et aux possibilités (les spots limités à 30 secondes ne permettent pas le placement de produit, le téléachat…). La publicité personnalisée pour les jeunes, les exclus et abstinents est bannie. Enfin, les spots devront obligatoirement contenir un message d’avertissement.