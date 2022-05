Rafael Nadal, le numéro 5 que tout le monde va redouter à Paris

Rafael Nadal n’est plus « que » le 5e joueur mondial, ce lundi. Il a été dépassé par Stefanos Tsitsipas (4e), finaliste à Rome, et paye évidemment une reprise tardive et « inquiétante » sur la terre battue cette saison, avec un quart de finale à Madrid et un huitième de finale à Rome où il était le tenant. On imagine que cette « chute » au classement ATP est le moindre des soucis du Majorquin occupé à traiter son pied gauche afin que ce fichu syndrome de Mueller-Weiss (maladie dégénérative grave et incurable) puisse le laisser en paix durant la quinzaine à Auteuil. « C’est une douleur qui va et vient » a encore expliqué, la semaine dernière, celui qui rêve toujours d’ajouter un 14e sacre à son incroyable collection parisienne. « Vous ne savez pas si vous devez vous reposer ou au contraire vous entraîner… »