Marie Warnant, «Amour sans fin» (part 1)

Le nouvel album de Marie Warnant peut s’écouter comme n’importe quel disque d’aujourd’hui. Le tarot lui donne un sens, une cohérence, une beauté mais indépendamment de cela, l’électro-pop peut s’apprécier sans frein ni préjugés. Marie y parle de choses actuelles, comme des réseaux sociaux (ses filtres, ses stories) qui remplissent le vide de la vie dans Égocentrique. À présent évoque les peurs. T’amuser rappelle que cela fait aussi partie de la vie… Avec Erwin Autrique à la production au studio ICP, Marie livre un disque riche et varié, audacieux et dense. Éblouissant et lumineux !

Idizou Prod