MyQM, des outils pour booster les call centers

Le monde de la relation clients, Ludovic Herman et Laurent Detournay le connaissent par cœur. Le premier parce qu’il a dirigé des call centers pendant longtemps. Le second parce qu’il a vendu des logiciels pour équiper ces derniers pendant encore plus longtemps. « J’ai même essayé d’en vendre à Ludovic mais il n’en a jamais acheté », rigole Laurent Detournay. Peu importe, les deux hommes sont devenus amis et sont aujourd’hui respectivement administrateur délégué et chef des opérations de MyQM, entreprise qui a développé une plateforme avec différents modules permettant d’évaluer la qualité des contacts entre les collaborateurs des call centers et les clients.