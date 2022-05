Marie Warnant, cartes sur table

Quand on s’intéresse au tarot de Marseille, on aime la symbolique. Ainsi le 22/4/22 a paru les onze premiers titres de l’album qui en comptera 22 (le nombre de cartes au tarot) le 22/11/22. « Et j’ai donné un concert à l’Archiduc le 20/2/20, mais le confinement ensuite a tout reporté », nous a avoué Marie. « Depuis, j’ai écarté certaines chansons et en ai écrit d’autres. En fait, ça fait quatre ans que je porte ce projet complexe. »