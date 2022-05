Podcast – Un an après l’affaire Conings, quelles leçons en a tiré la Défense?

Par la rédaction Publié le 16/05/2022 à 17:57 Temps de lecture: 1 min

Il y a un an, le caporal Jürgen Conings s’emparait d’un arsenal militaire avant de disparaître dans la nature. Vu son profil, sympathisant des thèses d’extrême droite, une véritable chasse à l’homme tentera de le débusquer, sans succès. Sa dépouille sera retrouvée un peu plus d’un mois après sa disparition. Un épisode marqué par plusieurs dysfonctionnements : au niveau de la surveillance des profils problématiques ou encore au niveau de la communication entre les différents services. Au plus fort de l’affaire, les autorités militaires annonçaient une série de mesures, de réformes. On fait le point sur celles-ci avec Frédéric Delepierre, spécialiste des questions de défense.

