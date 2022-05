Régis Baert, de Asi Auction: «Beaucoup de gens ont des porcelaines chinoises et ne le savent même pas»

Un nom facile à retenir et une place qui était à prendre en Belgique francophone. Asi Auction, nouvelle salle de ventes liée à Millon Belgique – elle s’installe d’ailleurs dans ses locaux de l’avenue des Casernes, à Bruxelles –, s’apprête à dénicher les plus jolis trésors d’Asie reposant chez les collectionneurs et collectionneuses belges. Pour en parler, le maître des lieux : l’expert Régis Baert.

Asi Auction, ce n’est donc pas juste un nouveau département dans une maison existante ?